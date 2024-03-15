Ига Швёнтек: «Если Костюк дошла до полуфинала, значит она заслужила быть на этой стадии, простых матчей здесь нет»

Первая ракетка мира прокомментировала предстоящую встречу с украинкой на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Польская теннисистка продолажет борьбу за свой второй титул на турнире в США. В полуфинале Швёнтек сыграет против Марты Костюк.

Марта — сильная теннисистка. Это будет непростой матч. Её игровой стиль не сильно отличается от других теннисисток в Туре, поэтому не думаю, что мне нужно сегодня проводить дополнительную тренировку, чтобы подготовиться к этому матчу. Я придерживаюсь своей рутины и, безусловно, собираюсь провести тактическую подготовку к нашей встрече.

— Какие ваши мысли касательно этого полуфинала?

— Пока их немного, потому что я ещё не отошла от матча против Каролин. Но, знаете, если она дошла до полуфинала, значит она заслужила быть на этой стадии, простых матчей здесь нет. Так что я буду готова.

— Близки ли вы с Мартой, учитывая вашу поддержку игроков из Украины и географическую близость ваших стран?

— Что ж, мы общались несколько раз про войну, как только она началась. Но мы… я бы не сказала, что мы очень близки. Мы не общаемся на личные темы или что-то в этом роде. У нас нормальные отношения между двумя игроками, которые видятся в раздевалке, но с другой стороны мы соревнуемся друг с другом.

btu.org.ua