Индиан-Уэллс. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде соревнований

Результаты жеребьёвки для украинских теннисисток на турнире WTA 1000 в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующие чемпионки: Се/Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и американка София Кенин получили восьмой номер посева. В стартовом раунде теннисистки встретятся с дуэтом Александра Панова/Эна Сибахара (-/Япония).

Надежда Киченок и Элизе Мертенс из Бельгии в первом круге сыграют против обладательницы wild card Анны Калинской (-) и Кэти Макнелли (США). Отметим,что в прошлом году бельгийка выиграла парный титул в Индиан-Уэллс вместе с Се Шувэй.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua