Индиан-Уэллс. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде соревнований

Результаты жеребьёвки для украинских теннисисток на турнире WTA 1000 в США
Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700
Действующие чемпионки: Се/Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Людмила Киченок и американка София Кенин получили восьмой номер посева. В стартовом раунде теннисистки встретятся с дуэтом Александра Панова/Эна Сибахара (-/Япония).
Надежда Киченок и Элизе Мертенс из Бельгии в первом круге сыграют против обладательницы wild card Анны Калинской (-) и Кэти Макнелли (США). Отметим,что в прошлом году бельгийка выиграла парный титул в Индиан-Уэллс вместе с Се Шувэй.
Фото: Getty Images.
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