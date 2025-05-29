Ролан Гаррос. Гауфф и Кис выиграли свои матчи, обладательница wild card Жакмо впервые сыграет в третьем круге “мэйджора”

На Открытом чемпионате Франции завершился пятый игровой день



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Дарья Касаткина (Австралия, 17) – Леолия Жанжан (Франция, WC) 6:4, 6:2

Паула Бадоса (Испания, 10) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) 3:6, 6:4, 6:4

Эльза Жакмо (Франция, WC) – Алиша Паркс (США) 6:2, 6:7(4), 6:1

Лоис Буассон (Франция, WC) – Ангелина Калинина (Украина) 6:1, 6:2

Мэдисон Кис (США, 7) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:1, 6:3

София Кенин (США, 31) – Виктория Азаренко (-) 7:6(5), 6:4

Коко Гауфф (США, 2) – Тереза Валентова (Чехия, Q) 6:2, 6:4

Паула Бадоса пятый раз подряд сыграет в третьем круге Ролан Гаррос (пропускала турнир в 2023 году). В следующем раунде испанка встретится с Дарьей Касаткиной. Для теннисисток это буде уже седьмое противостояние (3-3). В прошлом году Бадоса победила Касаткину в третьем круге Уимблдона и не смогла доиграть полуфинал против нее в Нинбо.

Эльза Жакмо (№138 WTA) одержала третью победу над соперницей, входящей в топ-60 рейтинга, и впервые вышла в третий круг на турнире Grand Slam. За место в 1/8 финала француженка будет бороться со своей соотечественнией Лоис Буассон, которая также ранее не играла в третьем круге “мэйджора”. Их единственная встреча состоялась в 2022 году на турнире ITF W25 во Франции, где победила Жакмо.

Мэдисон Кис прервала победную серию Кэти Бултер, которая перед выступлением на Ролан Гаррос выиграла титул WTA 125 в Париже. Американка дальше сыграет против Софии Кенин: теннисистки встречались четыре раза и три победы одержала Кис, однако Кенин выиграла в их противостоянии на грунте – на турнире в Риме в 2022 году.

Коко Гауфф пятый сезон подряд вышла в третий круг французского “мэйджора”. Следующей соперницей американки будет Мари Боузкова, которой она проиграла в двух предыдущих матчах: в 2022 году на харде в Цинциннати и два года назад в Риме.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua