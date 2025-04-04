Хьюстон. Впервые с 1991 года представители США составили все четвертьфинальные пары

На турнире АТР 250 в Хьюстоне известны все участники 1/4 финала



Хьюстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $710,735

Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Кристофер Юбэнкс (США) – Кей Нисикори (Япония, 8) 6:1 отказ

Брэндон Накашима (США) – Маккензи Макдональд (США) 6:1, 7:5

Алекс Микельсен (США, 5) – Адриан Маннарино (Франция, LL) 6:7(0), 6:4, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 2) – Адам Уолтон (Австралия) 7:5, 6:3

• Фрэнсис Тиафо второй раз в этом году сыграл против Адама Уолтона и второй раз его победил (первый их матч состоялся на харде в Брисбене). Тиафо выиграл 35-й матч на турнирах АТР на грунте и впервые за год дошел до четвертьфинала на этом покрытии. За выход в полуфинал Фрэнсис сыграет против Алекса Микельсена, которого победил в прошлом году на харде в Далласе.

Четвертьфинальные пары

Томми Пол (США, 1) – Колтон Смит (США, Q)

Дженсон Бруксби (США, Q) – Александар Ковачевич (США)

Кристофер Юбэнкс (США) – Брэндон Накашима (США)

Алекс Микельсен (США, 5) – Фрэнсис Тиафо (США, 2)

Впервые с 1991 года (турнир в Орландо) все участники четвертьфинальных пар представляют США.

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