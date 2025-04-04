Джордж Форман назвал боксера, который превзошел Холифилда 

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Известный боксерский портал Secondsout вспомнил слова легендарного американского супертяжеловеса Джорджа Формана, где тот назвал более тяжелого соперника, чем Эвандер Холифилд.

«Кто был лучше Холифилда? Мухаммед Али был лучшим боксером, с которым я встречался.

Он был настолько одаренным технически, и его удар был лучшим. Али мог наносить разные удары, он умудрялся всегда попадать. Он ловил меня джебом, когда я выходил вперед, и было так трудно противостоять этому удару. Он повторял этот удар снова и снова», – передает слова Формана Secondsout.

22 марта 2025 года боксерский мир всколыхнула трагическая весть – на 76-м году жизни перестало биться сердце у легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.

sport.ua