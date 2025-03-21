Фрэнк БРУНО: «Усик не был бы успешным, если бы там дрался»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Фрэнк Бруно высказался об украинце Александре Усике – объединенном чемпионе хевивейта.

«Я не думаю, что в мою эпоху он зашел бы так далеко, он бы не был таким успешным. Но в свою эпоху он достиг действительно хороших результатов. Я не предвзят, когда говорю это, но я говорю от всего сердца, чтобы бы с ним было. Усику было бы тогда очень трудно, против настоящих, великих супертяжей», – сказал Бруно.

Ранее Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

sport.ua