Джошуа рассказал о том, когда собирается завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Супертяж Энтони Джошуа считает, что сможет боксировать где-то до 37 лет, а после этого планирует завершить профессиональные выступления.

«Я раньше всегда говорил, что завершу карьеру в возрасте около 35 лет. Мне 35 будет в октябре. Однако сейчас я чувствую, что мой организм выдержит еще примерно два года в боксе».

«Я устроил все дела так, что спокойно выйду из бокса и займусь чем-то другим», — сказал Джошуа.

После уверенной победы над Франсисом Нганну у британца пока нет следующего соперника, однако возвращение в ринг запланировано на осень.

sport.ua