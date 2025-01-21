«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике

Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Усик и Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе непобежденный японец Наоя Иноуэ высоко оценил достижения Александр Усика в 2024 году.

«Александр Усик это замечательный боксер. Очевидно, что мы никогда не будем драться, ведь находимся в разных весовых категориях.

Я не сильно сосредотачиваюсь на нем, ведь у меня есть соперники в моем дивизионе. Но то, что сделал Александр, да, он заслуживает быть названным лучшим боксером 2024 года», – сказал Иноуэ.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua