Макс Ферстаппен рассказал о своей необычной коллекции

Во время виртуальной гонки «24 часа Дайтоны» в свободное от пилотирования время Макс Ферстаппен отвечал на вопросы болельщиков. В частности, действующий чемпион мира рассказал о своей необычной коллекции.

Оказалось, что Макс оставляет у себя гоночные комбинезоны, в которых выигрывает гонки. Учитывая, что на его счету уже 63 победы в Формуле 1, места в доме для такой коллекции требуется немало.

«Если я выигрываю гонку, то оставляю себе комбинезон, – рассказал Макс Ферстаппен. – Команда выдаёт нам много новых комбинезонов. Я затрудняюсь сказать сколько конкретно в год, но их много.

Решение оставлять комбинезон или нет зависит и от того, в каких условиях прошла гонка, была ли она дождевой. Нам каждые три-четыре гонки выдают по новому комбинезону, так что их количество практически не ограничено».

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