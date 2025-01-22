Новак Джокович: “Мне жаль Алькараса, я понимаю, что это некомфортно играть против кого-то, когда ты не знаешь, снимется он с матча или нет”

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии



О потере концентрации у Алькараса из-за его травмы

“Да, я осознавал это. Я пытался использовать это в свою пользу, перехватывать инициативу в розыгрышах и пользоваться его сомнениями. За свою карьеру я также оказывался в такой ситуации, когда у соперника есть проблемы, но он продолжает играть, и со временем в течение матча он чувствует себя лучше. Тогда ты начинаешь паниковать. Я понимаю это чувство. Мне жаль Алькараса, я понимаю, что это некомфортно играть против кого-то, когда ты не знаешь, снимется он с матча или нет. У меня было ощущение, что он больше следил за мной, чем за собой.”

О своем самочувствии и впечатлениях от матча

“Во втором сете я чувствовал себя не очень хорошо, но я действовал решительно, был более агрессивным. По ходу матча мне стало лучше, особенно в конце второго сета. Я чувствовал, что травма не слишком ограничивала меня, честно говоря, все было нормально. Когда я смог сделать брейк и взять сет, я видел, что Алькарас колеблется в игре на задней линии. Тогда он начал немного больше ошибаться, а я стал играть более свободно. Карлос приносит на корт много энергии и интенсивности, поэтому я очень горжусь победой в четырех сетах.”

О полуфинале против Александра Зверева

“Сейчас он находится в отличной форме. Он борется за свой первый титул на “мэйджорах”. Зверев – очень опасный соперник на этом покрытии. Хорошо, что есть свободный день между этими матчами. Я вместе со своей командой сделаю все возможное, чтобы восстановиться. Честно говоря, я волнуюсь из-за этих физических проблем. Надеюсь, что буду готов играть пять сетов.”

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