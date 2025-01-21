Дьекереш, Влахович, Исак? Кто из нападающих на трансферном рынке способен подойти Арсеналу

В поисках идеального форварда

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Современная команда "канониров" имеет отлаженную структуру, но ей не хватает нападающего высокого класса, который стал бы завершающим элементом пазла. Все позиции в команде закрыты, если не учитывать травмы. Однако даже с ними мы видим, как Микель Артета изысканно ротирует состав и добивается поставленных задач.

Кай Хаверц, подписанный изначально как полузащитник, должен был стать временным решением, но остался в роли форварда, что наносит команде ущерб из-за его промахов. Долгосрочная травма Букайо Сака вынуждает "Арсенал" обходиться без своего лучшего и самого опасного игрока как минимум два месяца. Тем временем Габриэл Жезус подтвердил разрыв крестообразных связок в игре с "Юнайтед" и пропустит остаток сезона.

Если "Арсенал" хочет спасти сезон, клубу нельзя ждать лета в надежде найти идеального форварда. Конкуренция и так высока, поэтому стоит искать возможность обойти соперников уже сейчас. Кроме того, "канонирам" нужен более эффективный фланговый нападающий. Даже до операции Сака на подколенном сухожилии было очевидно, что ему требуется больше поддержки с противоположного фланга. Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард и Рахим Стерлинг пока не обеспечивают должной результативности.

До закрытия трансферного окна остаются считанные недели, и "Арсенал" должен использовать это время для усиления атаки. Клубу необходимо подписать хотя бы одного игрока, способного разделить нагрузку. UA-Футбол рассмотрел несколько реалистичных вариантов.

Содержание

Виктор Дьёкереш

Душан Влахович

Адемола Лукман

Алехандро Гарначо

Кто еще?

Виктор Дьёкереш

Виктор Дьёкереш, возможно, единственный футболист, которого легче узнать в маске, чем без нее, благодаря его фирменному празднованию голов. На его счету уже 33 гола в 30 матчах за "Спортинг" в этом сезоне, а также 9 голов в 6 матчах за сборную Швеции.

После хет-трика против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов внимание многих было приковано к Дьёкерешу во время встречи с "Арсеналом" спустя месяц. Хотя он не забил, он доставил немало проблем одной из лучших защитных линий Европы, что доказывает его готовность к игре в Премьер-лиге.

Клаусула выкупа Дьёкереша в "Спортинге" оценивается в 85 миллионов фунтов (100 миллионов евро), но португальский клуб готов рассмотреть предложения в районе 70 миллионов фунтов (83 миллиона евро) летом. По слухам, игрок договорился с руководством, и они не будут запрашивать сумму более 75 миллионов евро.

Теоретически "Арсенал" может обойти конкурентов, заплатив клаусулу уже сейчас. Однако возвращение Дьёкереша к Рубену Амориму, ныне возглавляющему "Манчестер Юнайтед", становится все более вероятным ближе к концу сезона.

Душан Влахович

Когда "Арсенал" столкнулся с похожей проблемой поиска нападающего в середине сезона 2021/22, которая стоила им места в топ-4, Душан Влахович стал упущенной возможностью, перейдя из "Фиорентины" в "Ювентус". Сейчас он демонстрирует посредственную игру: за 17 матчей Серии А он забил всего 7 голов. Однако в Лиге чемпионов серб за 5 игр совершил 5 результативных действий (4 гола и 1 передача).

Переход Влаховича в Турин нельзя назвать катастрофой для "Арсенала", так как он стал "хорошим, но не выдающимся" игроком. Его имя регулярно появляется в слухах о возможном трансфере. На данный момент его стоимость оценивается в 45 миллионов фунтов (55 миллионов евро), и, учитывая его статистику, эта сумма кажется вполне оправданной.

Влахович, возможно, не станет долгосрочным улучшением по сравнению с Хаверцем в плане чистой результативности. Однако его природная склонность к игре на острие атаки и завершению моментов добавит структуру и четкость в игру "Арсенала" в финальной трети поля. Если Артета подпишет Душана Влаховича сейчас, это может решить проблему результативности до лета.

Адемола Лукман

Если "Арсенал" ищет не чистого центрфорварда, а игрока, способного смещаться с флангов в центр, то Адемола Лукман выглядит отличным вариантом. Он проявил себя в финале Лиги Европы прошлого сезона, оформив хет-трик в Дублине против "Байера", а его переход в ПСЖ сорвался в последние дни летнего трансферного окна.

Осенью появились слухи, что "Аталанта" может рассмотреть предложения около 21 млн фунтов (€25 млн), но сейчас, когда команда Гасперини включилась в борьбу за титул в Серии А, их позиция, вероятно, изменилась. Тем не менее, если "Арсеналу" нужен игрок такого типа, стоит хотя бы попробовать. Учитывая, что травмы продолжают преследовать клуб, а цена Лукмана выглядит привлекательной, это может стать удачным решением.

Лукман обладает значительным опытом игры в АПЛ и уже зарекомендовал себя как один из топ-нападающих, заняв 14-е место в голосовании за "Золотой мяч" 2024 года — выше, чем Мартин Эдегор (19-е), Букайо Сака (21-е), Уильям Салиба (24-е) и Деклан Райс (26-е). Такой уровень "канонирам" точно стоит рассматривать.

Алехандро Гарначо

Вместо Рэшфорда "Арсенал" мог бы рассмотреть другого игрока "Юнайтед" — Алехандро Гарначо. Он, похоже, не вписывается в планы "красных дьяволов", а клуб, возможно, готов расстаться с ним ради финансовой стабильности.

Гарначо, которому исполнится 21 год только в июле, способен играть на обоих флангах. Это могло бы стать "перезагрузкой" для "Арсенала", особенно если учесть, что Габриэл Мартинелли, один из самых острых игроков АПЛ, пока не адаптировался к ситуациям, когда защитники удваивают против него силы.

Несмотря на критику, с которой Гарначо столкнулся в последние месяцы, он уже имеет богатый опыт для своего возраста и знает, как играть под давлением в крупных клубах и за сборную. Такой трансфер будет ставкой на "покупку на спаде" с надеждой на серьезный прогресс в будущем.

Однако стоит учитывать, что в своих последних интервью Гарначо заявил, что видит следующий клуб, как трамплин для своей карьеры. Такие игроки, как правило, не ценят клуб, в котором они выступают, а их личные показатели зачастую оставляют желать лучшего.

Кто еще?

Утверждение, что "Арсеналу" некого подписать для усиления атаки в краткосрочной и долгосрочной перспективе, звучит нелепо. В АПЛ и остальной Европе достаточно талантливых игроков, которых можно рассмотреть.

Например, Бенджамин Шешко из "Лейпцига". Молодой и амбициозный нападающий уже привлек внимание ряда клубов, и инсайдеры сообщают, что Артета лично заинтересован в его подписании. Другие варианты включают Лиама Делапа из "Ипсвича", Брайана Мбемо из "Брентфорда" и Брэдли Баркола из ПСЖ. Однако эти игроки, скорее всего, будут недоступны в январе, и их следует рассматривать летом.

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Мечтой мог бы стать Александр Исак, но рекордный трансфер "Ньюкасла" делает такую сделку практически невозможной. "Ньюкасл" заявил сумму в 175 млн евро за шведа, но его реальная стоимость колеблется в районе 100 млн. Учитывая уровень игры Исака в АПЛ, такой вариант заслуживает внимания.

В любом случае, "Арсенал" не может позволить себе завершить очередное трансферное окно без усиления линии атаки. Хоть Артета и умудрялся решать проблемы через стандартные положения, которые являются козырем "канониров" среди всех топ-команд, голы с игры — слишком ценная валюта, чтобы их игнорировать. Клубу стоит забыть о желаниях подписать Субименди и сосредоточить все усилия и средства на усилении проблемной позиции.

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