Теннисный дайджест от BTU: Бренд пива от Пэра, новая девушка Шелтона, Попырин расстался с тренером

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Британское издание The Guardian опубликовало фамилии 12 игроков, которые выступили в качестве истцов в судебных исках профсоюза профессиональных теннисистов (PTPA) на ATP, WTA, ITF и ITIA. Истцами выступили: 🇨🇦Вашек Поспишил, 🇦🇺Ник Кириос, 🇺🇸Райли Опелка, 🇺🇸Теннис Сандгрен, 🇦🇺Джон-Патрик Смит, 🇺🇸Ноа Рубин, 🇦🇺Анастасия Родионова, 🇺🇸Николь Меликар-Мартинес, 🇷🇴Сорана Кырстя, 🇫🇷Варвара Грачева, 🇨🇳Чжен Сайсай, 🇮🇩Алдила Сутджиади.

🗞 Первая ракетка мира 🇮🇹Янник Синнер сыграет на турнире АТР 500 в Гамбурге, который пройдет с 17 по 24 мая. Напомним, что итальянец отбывает трехмесячную дисквалификацию и сможет вернуться в Тур перед «Мастерсом» в Риме (7 мая).

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🗞 26-я ракетка мира 🇦🇺Алексей Попырин прекратил сотрудничество с бельгийским тренером Ксавье Малиссом. Попырин начал работать с Малиссом в конце 2022 года. Под его руководством он поднялся из-за пределов Топ-100 в Топ-25 и выиграл два титула ATP, в том числе «Мастерс» Монреале в прошлом сезоне.

🗞 14-я ракетка мира 🇺🇸Бен Шелтон объявил об отношениях с американской футболисткой Тринити Родман. Она выступает за «Вашингтон Спирит» в Национальной женской футбольной лиге, а также за сборную США. Тринити – дочь пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана.

🗞 Экс-18-я ракетка мира 🇫🇷Бенуа Пер запустит собственный бренд пива. 35-летний спортсмен, занимающий сейчас 568-ю строчку в рейтинге АТР, представил бренд пива под названием Apairo, который поступит в продажу в апреле. Также Пер заявил, что не планирует пока что завершать свою игровую карьеру.



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