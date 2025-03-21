Деймон Хилл: Эдди оказал на меня огромное влияние…

Деймон Хилл выступал за Jordan в последние годы карьеры, зато стал первым, кому удалось одержать победу в Формуле 1 за рулём машины команды Эдди Джордана – та памятная гонка в Спа прошла в конце августа 1998-го…

Конечно, чемпион мира 1996 года нашёл особые слова в день, когда гоночное сообщество скорбит по Эдди Джордану.

Деймон Хилл: «Мы все очень опечалены и потрясены. Мы знали, что Эдди борется с недугом, и хотя понимали, что проблема серьёзная, всё-таки думали, что, может быть, у него будет шанс на победу. Как ни печально, эту битву он проиграл.

Другого такого человека, похожего на Эдди Джордана, не будет никогда – о том, каким он был, все ещё услышат.

Мои мысли сейчас с его семьёй – это славные люди. Эдди оказал огромное влияние и на меня, и на многих в автоспорте, да и вообще по всему миру…

Он был очень общительным человеком, казался порой грубоватым, даже немного сумасшедшим. Я жил в Ирландии, когда я выступал за его команду, и мне выпала честь выиграть Гран При за рулём его машины. Я видел, какой эффект это произвело на всех.

В те времена, да и вообще с тех пор не было никого, на кого Эдди не оказал бы своего позитивного влияния. Он жертвовал огромные суммы на благотворительность, он был неугомонным, никогда не тратил зря ни секунды своей жизни и заряжал своей энергией всех, кто был рядом с ним.

Это огромная потеря. Надеюсь, в этот уик-энд мир Формулы 1 отдаст дань его памяти. В паддоке Гран При Китая множество людей, кто с ним тесно сотрудничал, хотя не знаю, там ли Дэвид Култхард. Все сохранят об Эдди самые светлые воспоминания и будут ещё долго рассказывать удивительные истории, с ним связанные».

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