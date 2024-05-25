Шарль Леклер: Наша цель – борьба за победу

Шарль Леклер будет стартовать с поула в Монако, а там это особенно важно. Если учесть, что он пока даже на подиум в родном городе не поднимался, внимание к этому Гран При будет максимально высоким.

Шарль Леклер (1-й): «Это было замечательно! В Монако после квалификационного круга ты всегда испытываешь совершенно особые эмоции. Я очень доволен тем, как проехал круг, поэтому сейчас просто в восторге!

Впрочем, по своему прошлому опыту я знаю, что квалификация – это ещё не всё. Конечно, старт с поула во многом облегчает задачу, но по ходу воскресной гонки мы должны всё собрать воедино. В предыдущие годы нам это не удавалось, но теперь мы стали сильнее, вся команда стала сильнее.

Я уверен, что завтра мы сможем добиться многого, и наша цель – борьба за победу. Надо хорошо тронуться с места, и если это получится, будем надеяться, что и Карлосу удастся отлично стартовать и уже в первом повороте оказаться позади моей машины.

Если мы займём две первые позиции, то команда сможет действовать слаженно и контролировать ход гонки. Это был бы идеальный сценарий. Впрочем, вне зависимости от того, как будут развиваться события, мы должны победить».

Карлос Сайнс (3-й): «Этот результат стал для меня показателем прогресса, ведь с начала уик-энда у меня были сложности, ощущения за рулём оставляли желать лучшего, и из-за этого мне не хватало уверенности. Так что в целом третье время можно считать шагом вперёд.

И всё-таки я не вполне доволен, ведь мне хотелось побороться за поул, но надо признать, что Шаль справился с делом невероятно здорово, и я за него рад.

На тренировках я показал очень хороший темп на длинных сериях кругов, но по какой-то причине у меня были проблемы на одном быстром круге. Я уверен, что завтра у нас будет всё хорошо с гоночным темпом. В Монако всё зависит от того, какую позицию на трассе ты занимаешь, хотя здесь может происходить всё, что угодно, поэтому завтра мы сделаем всё возможное. Но наш приоритет – постараться, чтобы гонку выиграл Шарль».

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