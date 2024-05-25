Женева. Рууд победил Махача в финале и стал первым трёхкратным чемпионом турнира

Каспер Рууд выиграл решающий матч на турнире ATP 250 в Швейцарии

Женева, Швейцария • 19-25 мая • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Томаш Махач (Чехия) 7:5, 6:3

Норвежский теннисист во второй раз обыграл Томаша Махача, с которым встречался в прошлом году на Australian Open, где ему понадобилось для победы четыре сета. Отметим, что сегодня Рууд провёл два матча, так как вчера он не смог выйти на корт из-за дождя.

В решающем сете полуфинала норвежец уступал со счётом 1:4 и в десятом гейме отыграл матчбол соперника.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Себастьян Офнер (Австрия, Q) 4:6, 6:2, 6:2

QF: Себастиан Баэс (Аргентина, 5) 6:3, 3:6, 6:4

SF: Флавио Коболли (Италия) 1:6, 6:1, 7:6(4)

FR: Томаш Махач (Чехия) 7:5, 6:3

Для Рууда сегодняшний финал был уже пятым в текущем сезоне, в котором он выиграл свой второй титул. В апреле Касперу удалось победить на турнире ATP 500 в Барселоне.

В целом норвежец теперь имеет в своём активе 12 титулов ATP и 11 из них он выиграл на грунтовом покрытии.

Отметим, что Рууд стал первым игроком в истории турнира в Женеве, которому удалось выиграть здесь три раза. Напомним, что Каспер становился чемпионом в 2021 и 2022 годах. По два раза в Швейцарии побеждали Матс Виландер (1982, 1983) и Стэн Вавринка (2016, 2017).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua