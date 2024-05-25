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Футбол

Кайзерслаутерн — Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии

Шанс Леверкузена на Золотой дубль – смотреть онлайн трансляцию матча

Кайзерслаутерн - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Достижения "Кайзерслаутерна" в Кубке Германии вдвойне удивляют на фоне их сложного сезона во второй Бундеслиге. "Красные дьяволы" всю вторую половину сезона пребывали то на фоне вылета, то в позиции от неё. Но удачный рывок на финише с 3 победами в 4 турах позволил клубу сохранить место во втором по силе дивизионе страны. Для "Байера" субботний финал станет вторым за неделю. Первый в Лиге Европы был с треском провален. Хаби Алонсо придумал экстравагантный план против "Аталанты", который никак себя не оправдал. Бесконечное везение в последние месяцы и загруженный график выжали из команды все соки и сделали её слишком уверенной в себе. Что породило ужасный провал.

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    • Финал Кубка Германии

    25 мая 2024. Берлин, "Олимпиаштадион"

    "Кайзерслаутерн" 21:00 "Байер" Леверкузен

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Кайзерслаутерн - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии

    Кайзерслаутерн - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии

    Кайзерслаутерн - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии

    В эфире

    Кайзерслаутерн - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии

    Телетрансляція матчу Кайзерслаутерн — Байєр Леверкузен Смотреть трансляцию

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