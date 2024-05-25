ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

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В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

Украинский боксер в соцсетях выставил фото с двумя своими сыновьями, завоевавшими золотые медали на турнире по дзюдо. На фото можно увидеть, как выглядит лицо украинского чемпиона через неделю после мегафайта с Фьюри.

Ранее Дерек Чисора признался, является ли сейчас Усик лучшим боксером в хевивейте.

sport.ua