«Фьюри похож на баскетболиста». Усику дали совет, как победить британца

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

21 декабря в реванше встретятся украинский чемпион Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри. Накануне боя издание Boxingnews24 выделило несколько факторов, которые помогут украинцу победить и во втором поединке:

«В первом поединке оказалось, что Усик сильнее. Когда британец пытался вязать соперника, Александр легко отталкивал оппонента. Это было странно, ведь украинец легче, но его стратегия сработала. Он не позволил Фьюри приближаться. Нужно перенести этот момент и на реванш.

Фьюри имеет слабую верхнюю часть тела. Он похож на баскетболиста и не обладает внушительным ударом для супертяжелого веса. Главное, чтобы Усик не позволил британцу много двигаться и постоянно преследовал его. Тайсон любит использовать движения телом, чтобы запутать соперника. Нужно лишить его этого козыря.

Главное – не позволить Фьюри завладеть центром ринга. Иначе у британца появится шанс на победу», – считают журналисты.

Накануне боя Усик – Фьюри издание Bad Left Hook опубликовало рейтинг лучших спортсменов в королевском дивизионе.

sport.ua