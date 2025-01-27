КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Один из самых известных боксерских журналистов Майк Коппинджер рассказал, что возвращение украинского боксера Владимира Кличко более чем возможно в 2025 году.

Коппинджер утверждает, что Кличко до сих пор интересует возможность стать старейшим чемпионом мира в хевивейте и побить рекорд Джорджа Формана. Журналист утверждает, что Кличко могут предложить бой с победителем поединка Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером за титул IBF.

Ранее легендарный тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал Майка Тайсона, хотел бы, чтобы Владимир Кличко вернулся в бокс и провел бой с блогером-шоуменом Джейком Полом.

sport.ua