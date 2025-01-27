Франко Колапинто прошёл подгонку сиденья в Alpine

Франко Колапинто, с которым недавно в Alpine подписали контракт резервного пилота, продолжает осваиваться в новой команде.

На прошлой неделе аргентинский гонщик впервые приехал на базу в Энстоун, а на этой уже полноценно включился в работу. Пресс-служба Alpine сообщила, что Колапинто прошёл подгонку сиденья.

По неподтверждённой информации, Франко уже в этом сезоне может стать напарником Пьера Гасли и выйти на старт за рулём Alpine. Якобы у Джека Дуэна есть всего шесть Гран При, чтобы произвести впечатление на руководство команды своими результатами, и если он этого не сделает, то уступит своё место Колапинто.

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