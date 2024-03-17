Физикелла: Шумахер был бы рад видеть Хэмилтона в Ferrari

Джанкарло Физикелла, ветеран Формулы 1, в том числе выступавший за Ferrari, а затем на протяжении многих лет пилотировавший спорткары, построенные в Маранелло, в гонках на выносливость, уже высказывал своё мнение по поводу перспектив Льюиса Хэмилтона в Скудерии, и мы его цитировали.

Поскольку в своё время Физикелла был свидетелем большинства побед Михаэля Шумахера в гонках и чемпионатах, то теперь его спросили, какой совет Михаэль мог бы дать Хэмилтону, который меньше чем через год примерит красный комбинезон Ferrari.

«Он бы просто объяснил Льюису, что это совершенно удивительная, невероятная команда, – ответил Джанкарло. – Атмосфера в ней несколько отличается от той, что характерна для британских команд, и здесь она более семейная. Льюис сразу почувствует и хорошо сработается с коллективом. Когда гонщик переходит в новую для него команду, это же очень важно, чтобы он сразу почувствовал себя частью большой семьи.

Несомненно, Михаэль Шумахер был был рад видеть, что со следующего года Льюис Хэмилтон будет выступать за Ferrari и, может быть, выиграет чемпионат, почему бы и нет?..»

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