В Andretti планируют провести ещё одну встречу с FOM

В прошлом году в FIA допустили совместный проект Andretti Global и GM к выступлению в Формуле 1, однако в январе 2024-го руководство чемпионата отказало американской команде. Тем не менее, в Andretti не сдаются и продолжают подготовку к дебюту в 2026-м году – команда набирает персонал, а на прошлой неделе открыла базу в Сильверстоуне.

Марио Андретти, отец руководителя проекта Майкла Андретти, рассказал, что на ближайшее время запланирована встреча с FOM, на которой будет обсуждаться возможность выступления команды Andretti в Формуле 1.

«Мы с самых первых дней проекта не прекращали работу, – рассказал Марио Андретти Sports Illustrated. – У нас уже есть машина, аэродинамическая труба и так далее. На данный момент наша цель – выйти на старт в 2026 году.

Мы продолжаем работать каждый день, не обращая внимания на то, что пишут в прессе. Нам необходимо получить всего одно разрешение – от FOM. Вскоре нам предстоит ключевая встреча с ними, и я надеюсь, что по её итогам мы получим позитивные результаты».

Источник