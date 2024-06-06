Промоутер назвал наиболее вероятного соперника Усика после реванша с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) может вернуться в тяжелый вес. Александр рассматривает такую возможность для того, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Промоутер Бен Шалом сообщил, что Усик, в случае перехода в крузервейт, может провести титульный бой против победителя поединка Криса Биллама-Смита и Ричарда Риакпоре. На кону этого боя будет стоять титул чемпиона WBO.

Ранее Усик признался, действительно ли у него была сломана челюсть после боя с Фьюри.

sport.ua