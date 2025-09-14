Кроуфорд нокаутировал Альвареса решением судей

В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе прошёл один из самых ожидаемых боёв года. На арене Allegiant Stadium встретились Сауль “Канело” Альварес и Теренс Кроуфорд — два ярких чемпиона, два разных стиля и два огромных наследия. На кону стояло всё: четыре пояса второго среднего веса. Атмосфера напоминала настоящий спектакль — тысячи болельщиков, громкая поддержка и напряжение, которое чувствовалось в каждом движении боксёров. Итог оказался историческим: Кроуфорд одержал единогласную победу и вписал своё имя в книгу рекордов. Статью подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на astanatimes.kz.

Как проходили первые раунды

Старт боя прошёл в спокойном темпе. Кроуфорд уверенно занял центр ринга, контролируя пространство, но не спешил идти в размены. Альварес пытался навязать привычный прессинг, поджимал к канатам и акцентированно бил по корпусу. В ответ американец демонстрировал точные джебы и умелые комбинации, показывая, что не собирается уступать даже на коротких отрезках. Уже в эти минуты стало видно: у обоих отличный план, и лёгкой победы не будет.

Средина боя: Кроуфорд держит дистанцию

Четвёртый и пятый раунды стали насыщенными обменами. Кроуфорд всё чаще доставал соперника, используя скорость и точность. Альварес включил привычный режим “прессинга”, но его атаки всё чаще натыкались на грамотную оборону американца. Теренс двигался легко, работал сериями и постоянно менял углы, что сбивало Канело с ритма. Болельщики видели столкновение философий: давление против расчёта, мощь против холодного анализа.

Девятый и одиннадцатый раунды — кульминация

Девятый раунд получился напряжённым: Кроуфорд пошёл вперёд, нанося удары сериями, но в ответ получил запрещённый удар в пах. Небольшая пауза не изменила его настрой, и вскоре он снова контролировал ситуацию. Одиннадцатый раунд стал, пожалуй, самым ярким моментом вечера. Альварес попал боковым в голову Кроуфорда, но тот тут же ответил апперкотом и джебом. Оба выглядели максимально заряженными, и зрители буквально вскакивали со своих мест.

Финальные минуты и вердикт судей

Последние раунды прошли под контролем Кроуфорда. Он грамотно распределял силы, продолжал работать первым номером и не позволил Альваресу навязать ближний бой. Когда прозвучал финальный гонг, стало ясно, что решение судей будет в пользу американца. Вердикт оказался единогласным: 116–112, 115–113, 115–113. Кроуфорд забрал все пояса и вошёл в историю как первый боксёр, ставший абсолютным чемпионом мира сразу в трёх весовых категориях.

Что это значит для бокса

Для Кроуфорда это не просто победа, а подтверждение его уникального статуса. Он остаётся непобеждённым и становится символом поколения. Альварес же оказался на распутье: или он сумеет перестроиться и вернуться, или уступит дорогу новым лидерам. Но одно ясно точно — их бой в Лас-Вегасе стал событием, о котором будут говорить ещё долго.

Напомним, мы также писали о том, как сыграли Металлист 1925 и Шахтёр: обзор матча и видео.