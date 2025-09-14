Хаджар провёл показательные заезды в Маньи-Куре

Французский автодром в Маньи-Куре в последний раз принимал гонку Формулы 1 в 2008 году, и с тех пор там в основном проходят соревнования национального уровня как на четырёх, так и на двух колёсах, например, этапы чемпионата страны по супербайку.

Кроме того, там проводятся разного рода особые мероприятия, и в этот уик-энд автодром близ города Невера принимал гоночный фестиваль Red Bull Motormania, среди участников которого был и Айзек Хаджар, гонщик Racing Bulls.

Впрочем, на родине его имя звучит несколько иначе, как того требуют правила французской фонетики: Изак Аджар. Хотя сам он, общаясь с англоязычной прессой, называет себя так, как пишем и мы, но это уже детали.

Итак, вчера он порадовал своих болельщиков, проехав по трассе за рулём RB7, машины 2011 года, оформленной в цвета команды Racing Bulls. Эти показательные заезды были лишь одним из пунктов весьма обширной программы дня наряду с выступлениями мотогонщиков, дрифтеров и каскадёров.

Разумеется, Айзек не просто прокатился на машине, на которой установлен очень громкий классический атмосферный двигатель Renault V8, рабочим объёмом 2,4 литра, но и, дымя резиной, покрутил пончики в шпильке Adelaide. Когда ещё этим заниматься, как не во время показательных заездов?!

На сцену под овации публики Хаджар поднялся вместе с Себастьеном Буэми, бывшим гонщиков Формулы 1, а ныне обладателем четырёх чемпионских титулов WEC. Поднялся он туда не просто так, я для того, чтобы продемонстрировать всем свой первый трофей, заработанный по итогам Гран При Нидерландов.

Одними из наиболее интересных эпизодов фестиваля стали дуэли на трассе, в которых соперниками Айзека были такие знаменитости, как Себастьен Лёб, пилотировавший Peugeot 206 T16, специальную машину, подготовленную для штурма горы Пайкс-Пик, и испанец Дани Педроса, на счету которого 31 победа в MotoGP – он ездил на гоночном мотоцикле KTM RC16.

Айзек Хаджар: «Сегодня в Маньи-Куре в ходе фестиваля Red Bull Motormania я получил невероятно интересный опыт! Я впервые пилотировал машину Формулы 1 на родине перед трибунами, заполненными французскими болельщиками, и это было просто здорово.

Я вернулся за руль RB7 после первого подобного опыта, полученного в начале года во время шоу Red Bull Showrun в Токио, и мне всё очень понравилось.

Более того, я получил фантастическую возможность погоняться с двумя кумирами моего детства, такими, как Дани и Себ, что сделало и без того памятный день ещё более особенным!..»

