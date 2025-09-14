Барселона – Валенсия: прогноз и где смотреть матч Ла Лиги

14 сентября на стадионе “Эстади Йоханн Кройфф” состоится матч 4-го тура чемпионата Испании, где Барселона примет Валенсию. Каталонцы после нестабильного старта намерены вернуть уверенность, а “летучие мыши” постараются сыграть на контратаках и воспользоваться проблемами соперника. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Трансляция

Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Трансляция игр Ла Лиги будет проводиться стриминговой платформой MEGOGO.

Барселона: новый курс под руководством Флика

Падение без трофеев два сезона назад стоило Хави работы, и руководство доверило команду более опытному Ханси Флику. Немец быстро наладил игру и завоевал сразу три титула — Суперкубок, Ла Лигу и Кубок Испании, а по ходу сезона несколько раз показал превосходство над “Реалом”. Однако в Лиге чемпионов “Барселона” вновь споткнулась, уступив “Интеру” в плей-офф.

В межсезонье клуб усилился: в ворота пришёл Гарсия из “Эспаньола”, а в атаку добавили Маркуса Рашфорда. Но пока команда демонстрирует нестабильность. Победа над “Мальоркой” далась легко из-за удаления у соперника, а с “Леванте” пришлось совершать камбэк с 0:2. Встреча с “Райо Вальекано” закончилась ничьей 1:1, что явно не добавило оптимизма болельщикам.

Валенсия: вечный поиск стабильности

“Валенсия” уже несколько лет живёт по одному сценарию: новый тренер вытягивает команду из кризиса, но вскоре снова наступает спад. Позапрошлым “спасителем” был Рубен Бараха, однако зимой его сменил Карлос Корберан. Новый наставник хочет разорвать этот замкнутый круг и построить долгосрочный проект.

Начало сезона выдалось непростым: ничья с “Реал Сосьедад” и поражение от “Осасуны”. Зато победа над “Хетафе” со счётом 3:0 добавила оптимизма. Для Валенсии этот матч станет тестом, насколько команда готова бороться с грандами, а не только с середняками.

Статистика личных встреч

За последние десять очных встреч Валенсии удалось сыграть вничью лишь раз — в 2023 году. Все остальные матчи остались за Барселоной. Этот фактор только усиливает давление на гостей, которые давно не знают вкуса побед в дуэлях с каталонцами.

Прогноз на матч

Букмекеры практически не сомневаются в победе “Барселоны”. Левандовски и компания вряд ли допустят вторую осечку подряд. Самый популярный вариант ставки — победа хозяев с форой (-1,5) и коэффициентом 1,6.

