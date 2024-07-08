Ваулз: Домашняя гонка стала для нас хорошим уроком

Под конец серии из трёх гонок подряд Williams наконец-то вновь удалось заработать очки, и это произошло на её домашнем этапе в Сильверстоуне, что отдельно порадовало британских болельщиков. Основные события минувшего уик-энда прокомментировал руководитель команды Джеймс Ваулз.

Джеймс Ваулз: «Замечательно, что по итогам домашнего Гран При Великобритании мы заработали очки, причём уверенно выступили оба гонщика команды.

Весь уик-энд, от начала и до конца, проходил в сложных условиях, поскольку дождливая погода так или иначе сказалась почти на всех сессиях, в том числе и в воскресенье. По ходу гонки все ждали, когда начнётся дождь, а когда он начался, очень важно было понять, как долго можно оставаться на сликах на мокрой трассе до перехода на промежуточную резину.

Не думаю, что в этой ситуации мы действовали идеально – было бы лучше перейти на такую резину на круг раньше. Кроме того, из-за заминки на пит-стопе Алекс Элбон потерял порядка шести секунд, и это дорого нам обошлось, поскольку ситуация серьёзно осложнилась, хотя мы намеревались побороться с гонщиками Aston Martin, а, может быть, даже с Нико Хюлкенбергом.

Впрочем, если говорить о темпе, на которым мы были способны, то на сухом асфальте в начале и в конце гонки он был неплохим. И это несмотря на то, что переднее крыло на машине Алекса было довольно заметно повреждено после контакта с Фернандо Алонсо на первом круге.

Мы попытались принять меры и что-то исправить во время первого пит-стопа Элбона, но всё равно аэродинамический обвес его машины работал уже не столь эффективно.

Если говорить о гонке в целом, то одним из наших козырей было то, что у Алекса было два свежих комплекта резины Medium. Наши стратеги приняли верное решение, что эти шины отлично подойдут именно для таких условий, поэтому поставили их на машину Элбона под конец гонки.

При этом можно было видеть, что Юки Цунода, ехавший на мягкой резине, с каждым кругом всё больше терял скорость, поскольку его передние шины работали всё хуже. И Алекс опередил его по внешнему радиусу в повороте Stowe, хотя это далеко не самое типичное место для обгонов, после чего мы поднялись на 9-ю позицию.

Логан Сарждент тоже уверенно провёл гонку, не допустив ни единой ошибки в этих сложных условиях. И вновь надо признать, что позвать его в боксы и поставить на его машину промежуточную резину лучше было бы на круг раньше. Но и он мог бы получить возможность заработать очки, если бы где-то впереди что-то произошло. Полагаю, вчерашняя гонка стала для нас хорошим уроком.

В общем, здорово, что мы смогли заработать очки под конец тяжёлой серии из трёх гонок подряд, и это произошло на нашем домашнем Гран При, на котором наши машины были оформлены особым образом. Для меня это стало настоящей наградой!

До конца сезона ещё далеко, и наша задача – постараться к концу года догнать в Кубке конструкторов не только Alpine, до которой осталось совсем немного, но и Haas. Но для этого надо продолжать упорно трудиться. К этапу в Венгрии нам вряд ли удастся повысить скорость машины, но я думаю, что уже в Спа, а затем после летнего перерыва в Зандфорте и Монце мы сможем прибавить».

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