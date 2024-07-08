Коуч Джервонты Дэвиса признался, что солгал о будущих планах Ломаченко

Talksport. Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис

Недавно Кенни Эллис, тренер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО), сообщил информацию о том, что обладатель титула IBF в этом же дивизионе украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) якобы согласился отступить в сторону и позволить Дэвису подраться против чемпиона WBC Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО) осенью этого года.

Сегодня Эллис признался, что просто пошутил, а бой Ломаченко – Дэвис по-прежнему в силе.

«А где же ваше чувство юмора? Я просто пошутил. Бой Джервонты Дэвиса против Василия Ломаченко по-прежнему в силе. Люди говорят, что я слишком много шучу. Извините, такой я есть», – написал Эллис в Инстаграме.

Ранее Шейн Мосли оценил шансы Ломаченко в бою против Дэвиса.

sport.ua