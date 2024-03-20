Тренер Майка Тайсона ответил на опасения по поводу здоровья легенды

Инстаграм Рафаэля Кордейро

Рафаэль Кордейро, тренер Майка Тайсона, отверг заявления о том, что здоровье иконы супертяжелого веса будет находиться под угрозой во время его боя с Джейком Полом.

После того как всплыло предупреждение врача о возможном повреждении мозга, Кордейро заявил, что Железный Майк находится в отличном состоянии для участия в поединке.

«Я считаю, что нам не стоит беспокоиться по этому поводу. Мы говорим о двукратном чемпионе мира. Майк не провел 20 боев за два года, он знает, как драться. Он дрался с лучшими парнями в мире.

Когда он выходит на ринг, он знает, что делать. Это не что-то новое для Майка, и этот бой ничем не отличается от других. Он упорно трудится каждый день, чтобы выйти на ринг и попытаться нокаутировать Джейка. Он собирается доказать это в июле.

Вы можете увидеть огонь в его глазах, когда он тренируется, и он никогда не выкладывается меньше, чем может», – сказал Кордейро.

Бывший чемпион вернется на ринг в возрасте 58 лет и сразится со звездой YouTube Полом в поединке, который состоится 20 июля в Техасе.

Ожидается, что Пол и Тайсон будут драться по традиционным правилам, а слухи об использовании шлемов отвергаются. Бой даже может быть санкционирован как профессиональный, и это будет первый поединок Тайсона с момента его ухода в отставку после поражения Кевину Макбрайду в 2005 году.

sport.ua