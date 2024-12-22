Усик снова победил Фьюри

В ночь на 22 декабря в саудовском Эр-Рияде прошел бой-реванш между украинским боксером Александром Усиком (22–0, 14 КО) и британским спортсменом Тайсоном Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Бой-реванш был за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO).

Этот поединок был очень сложным для украинского боксера и прошел все 12 раундов.

Судьи отдали победу Усику: 116–112, 116–112, 116–112.

Одними из первых слов Александра стала благодарность матери: «Хочу посвятить эту победу своей маме, которая много лет за меня переживает и нервничает. И всем матерям Украины».

После завершения встречи Даниэль Дюбуа ворвался на ринг и обратился к Александру, вызвав его на бой. После этого украинский чемпион сразу же сказал Турки Аль-Шейху: «Организуй мне бой с Дюбуа!».

Напомним, 18 мая в Эр-Рияде Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, одолев британца разделенным решением судей. Позже Усик отказался от пояса IBF, который разыграли между собой британцы Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Таким образом, в бою-реванше на кону не стоял статус абсолютного чемпиона мира.