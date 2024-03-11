Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) встретился с Франсисом Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC. Во втором раунде британец финишировал камерунца.

После поединка британский боксер встретился с легендарным шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем, прославившимся выступлениями за «Интер», «Милан» и «Барселону».

ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом

sport.ua