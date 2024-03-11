Анчелотти — после 4:0 против Сельты: Было не сложно сыграть лучше, чем против Лейпцига

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил игру команды в матче с "Сельтой" (4:0) в Ла Лиге.

"Игроки улучшили настрой, интенсивность, прессинг и стали быстрее передвигать мяч. Было не очень сложно выступить лучше, чем в среду (против "Лейпцига" в Лиге чемпионов — прим.). Мы воспользовались стандартом, чтобы выйти вперед, а затем увеличили преимущество.

Мы счастливы, мотивированы и сосредоточены, это важный момент сезона. В "Реале" ничья — это прелюдия к кризису", — приводит слова итальянца официальный сайт "сливочных".