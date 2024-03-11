Сакраменто с Лэнем уступил Хьюстону в регулярном чемпионате НБА

Украинец провел на площадке почти пять минут

В ночь на 11 марта состоялись девять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз уступил Хьюстон Рокетс — 104:112. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь за почти пять минут на площадке набрал четыре очка, один подбор и один ассист.

НБА. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Клипперс — Милуоки Бакс — 117:124 (33:29, 29:30, 23:32, 32:33)

Майами Хит — Вашингтон Уизардз — 108:110 (27:25, 27:23, 28:33, 26:29)

Атланта Хокс — Нью-Орлеан Пеликанс — 103:116 (27:25, 27:23, 28:33, 26:29)

Орландо Мэджик — Индиана Пэйсерс — 97:111 (24:18, 26:29, 21:39, 26:25)

Сакраменто Кингз — Хьюстон Рокетс — 104:112 (30:23, 29:31, 14:32, 31:26)

Кливленд Кавальерс — Бруклин Нетс — 101:120 (28:29, 23:23, 29:44, 21:24)

Нью-Йорк Никс — Филадельфия 76ерс — 73:79 (15:15, 16:22, 25:26, 17:16)

Оклахома-Сити Тандер — Мемфис Гризлис — 124:93 (38:24, 26:19, 38:25, 22:25)

Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз — 120:109 (32:28, 37:40, 22:24, 29:17)

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