БК Днепр разгромил Прикарпатье-Говерлу в матче домашнего бабла Суперлиги

Подопечные Владимира Коваля выиграли у соперников каждую четверть

БК Днепр разгромил Прикарпатье-Говерлу в матче домашнего бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25 — 84:51.

Подопечные Владимира Коваля выиграли каждую четверть в поединке. Уже в первой половине преимущество хозяев перевалило за 20 очков. Далее днепряне спокойно довели матч до победы.

MVP встречи стал Даниил Сыпало, который оформил дабл-дабл (12 очков и 17 подборов). Форвард Прикарпатья-Говерлы Роман Морозов заработал за игру 11 очков.

Днепр продолжает уверенно лидировать в Суперлиге. Команда Коваля одержала 11 побед в 11-ти встречах. Прикарпатье-Говерла имеет одну победу и занимает восьмое место.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

БК Днепр — Прикарпатье-Говерла — 84:51 (23:10, 26:16, 19:12, 16:13)

Днепр: Закурдаев (15 + 5 подборов + 4 передачи), Дубоненко (14), Тимофеенко (14), Сыпало (12 + 17 подборов), Конев (6 + 7 передач + 4 перехвата), Лищина (9 + 6 передач + 4 подбора), Загреба (7 + 8 подборов + 5 передач), Коротченко (5), Попов (2)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов (9), Виталий Лемишка (8 + 3 перехвата), Маркив (5), Иванов (2 + 7 подборов), Бречка (2 + 3 передачи + 3 перехвата), Морозов (11), Кабацюра (6 + 3 передачи), Стародуб (6), Виктор Лемишка (2)

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