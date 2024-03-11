«Миннесота» обыграла «Нэшвилл» в овертайме, Капризов набрал 2 очка

Фото USA Today Sports «Уайлд» переиграли «Нэшвилл», сняв вратаря и забив в формате «четыре на три».

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бродин — 7 (Болди, Эрикссон Эк), 3:16 — 1:0. Янковски — 3 (Шервуд), 9:00 — 1:1. Евангелиста — 14 (Новак, Янковски), 23:36 — 1:2. Капризов — 31 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 38:42 — 2:2. Хартман — 16, 52:28 — 3:2. О`Райлли — 24 (бол., Йоси, Форсберг), 57:58 — 3:3. Болди — 24 (Зуккарелло, Капризов), 63:50 — 4:3.

Вратари: Флери — Сарос.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 33 (11+7+14+1) — 30 (11+10+8+1).

Наши: Капризов (24.25/2/+1) — -.

10 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 800 зрителей

Казалось, в «Миннесоте» уже смирились с тем, что команда в этом году пролетает мимо плей-офф. На неделе перед дедлайном было три сделки с участием хоккеистов основы «Уайлд», и все «на выход» — ушли Брэндон Духайм, Патрик Марун и Коннор Девар. Взамен «Миннесота» получила драфт-пики и несколько нетоповых проспектов, у которых довольно мало шансов пробиться в НХЛ.

После ослабления состава находить мотивацию на оставшиеся матчи (сейчас их 17) стало сложнее. Да, отставание от восьмого места (восемь очков до начала игры с «Нэшвиллом») на «Западе» не выглядит безнадежным, но надо не забывать, что, помимо «Уайлд», на второй уайлд-кард претендуют еще три команды, которые находятся сейчас вне зоны плей-офф.

Капризов спас «Миннесоту» от позора. Русский форвард сделал хет-трик и тащит команду в плей-офф

Молодые игроки сейчас пытаются доказать свою состоятельность в лиге. Как и хоккеисты, которые болтаются между АХЛ и НХЛ. А вот звездам важно закончить чемпионат с наилучшей статистикой.

С этой задачей успешно справляется Кирилл Капризов. В этот раз от россиянина пострадал «Нэшвилл». Счет открыл защитник Йонас Бродин, который оказался самым расторопным на пятаке. Сначала ассист в этом голе записали на Капризова, но позже все-таки поправили протокол.

В концовке второго периода российский форвард сравнял счет после двух голов «Нэшвилла». Причем вторая шайба «Миннесоты» была очень похожа на первую — вновь толпа перед воротами и вновь самым внимательным и быстрым оказывается игрок «Уайлд». На этот раз им был Капризов, для которого этот гол стал 31-м в сезоне.

Звено Капризова было самым заметным и в равных составах. Остальные тройки практически весь матч не создавали опасные моменты у ворот «Нэшвилла».

Одно из немногих исключений — центр второго звена Райан Хартман, который забросил третью шайбу в ворота «Предаторз» за семь с половиной минут до конца третьего периода. Но победной она не стала — Райан О’Райлли сравнял счет за две минуты до окончания основного времени.

А в овертайме вновь включилось звено Капризова. Россиянин набрал 70-е очко в сезоне, сделав передачу на Мэтта Болди. Во многом этот гол — заслуга тренерского штаба «Миннесоты», который решился снять вратаря в овертайме, чем вызвал восхищение североамериканских СМИ и болельщиков. Причем, в отличие от КХЛ, в НХЛ в подобных ситуациях команда, которая делает это, рискует намного больше — если она пропустит, то не получит даже очко за ничью в основное время. Но тренер «Уайлд» Джон Хайнс не побоялся на такую авантюру — и забрал два очка.

Что касается Капризова, то Кирилл с 70 (31+39) очками вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До топ-10, увы, далековато — замыкающий десятку Остон Мэттьюс опережает россиянина на 10 баллов.

После этой победы отставание от зоны плей-офф для «Миннесоты» сократилось до шести очков, при этом у «Лос-Анджелеса» и «Вегаса» есть игры в запасе. Попадание «Уайлд» в розыгрыш Кубка Стэнли по-прежнему кажется чудом.

Источник