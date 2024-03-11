Оливер Берман: Меня ждёт ещё много тренировок в Haas

Оливер Берман уверенно провёл дебютный уик-энд в Формуле 1, заменив в составе Ferrari Карлоса Сайнса. Молодой британец не ошибался и заработал очки в своей первой гонки. Оливер считает, что сделал максимум возможного, чтобы обратить на себя внимание и заинтересовать команды в подписании с ним контракта на 2025 год, и ждёт возвращения за руль в этом сезоне в составе Haas.

«Я не знаю, что ещё мог сделать, – цитирует Оливера Бермана Racingnews365. – Не думаю, что продолжу выступать в Формуле 1 до конца года, поэтому цель на уик-энд заключалась в том, чтобы показать, на что я способен. Думаю, я неплохо справился. Всё, что я могу делать, это продолжать атаковать и скрестить пальцы.

В сезоне меня ждёт участие в большом количестве первых тренировок в составе Haas. Я этого с нетерпением жду, поскольку хочу выстроить отношения с командой и проехать большую дистанцию за рулём. Надеюсь, тогда передо мной откроются двери. Это будет фантастикой».

Отвечая на вопрос о шансах вернуться за руль на следующем этапе сезона в Мельбурне, Оливер сказал: «Судя по всему, Карлос быстро поправляется, и я рад за него. В конце концов, я пилотирую его машину, это его сезон, и я думаю, что он будет в порядке».

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