Уитли: Прессинг – источник позитивной энергии

Джонатан Уитли уверяет, что прессинг, который он неизбежно испытывает на посту руководителя Sauber, оказывает исключительно позитивное влияние в процессе трансформации швейцарской команды в заводской проект Audi.

Уитли, в прошлом спортивный директор Red Bull Racing, приступил к работе на новом месте в апреле, а начинал карьеру в Формуле 1 ещё в 1991-м простым механиком в Benetton, поэтому прекрасно знает, что такое мир автоспорта и по каким законам он живёт.

Став руководителем команды из Хинвила, Уитли, по его словам, словно получил новый заряд энергии, и вместе с Маттиа Бинотто, возглавляющим проект Audi, смог добиться заметного роста результатов: достаточно сказать, что гонщики Sauber зарабатывали очки в шести последних Гран При подряд, а в Сильверстоуне Нико Хюлкенберг поднялся на подиум.

Когда Уитли спросили, не чувствует ли он усиление прессинга по мере приближения того дня, когда Sauber превратится в Audi F1, британский специалист ответил: «Не думаю – полагаю, всё это воспринимается как должное. Мне вполне комфортно в той роли, которую я в настоящее время исполняю, ведь это открывает прекрасные возможности. Я в восторге от нашего проекта.

Прессинг – лишь часть моей работы, и так было на протяжении последних трёх десятилетий. Я научился извлекать из него пользу, он становится источником позитивной энергии. Надеюсь, так будет и в следующем году.

Моя задача – слиться с командой, полностью погрузиться в эту среду. Надо уметь слышать всё, что говорят другие, пытаться понять логику различных решений и процессов. Когда переходишь из одной команды в другую, целиком переносить прежний опыт на новые ситуации получается крайне редко – это так не работает.

Но ты можешь привнести свою идеологию и свою культуру, а это наиболее очевидные аспекты. Не стоит забывать, что у нас очень молодой коллектив, ведь многие сотрудники пришли в команду только минувшей зимой, и адаптационные процессы, которые позволят всем сработаться друг с другом, пока ещё продолжаются.

Эта работа меня очень увлекает – мы движемся вперёд, постепенно набираем обороты, ведь в нашем деле важнее всего выйти на нужный уровень».

После первых 14 этапов сезона Sauber находится на 7-м месте Кубка конструкторов, но Aston Martin опережает её всего на один призовой балл, а Racing Bulls отстаёт от швейцарской команды на шесть очков, поэтому уже в первых гонках, которые пройдут после летнего перерыва, картина может измениться в ту или иную сторону.

