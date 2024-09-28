Майк Крак: Мы не ищем оправданий

У Aston Martin есть три недели, чтобы к следующему этапу чемпионата попытаться хотя бы в какой-то мере повысить скорость машины. Этот сезон складывается для команды откровенно неудачно, хотя она и занимает пятую строчку Кубка конструкторов и опережает остальные пять команд, но слишком много проигрывает первым четырём.

В последнее время очки удаётся зарабатывать только Фернандо Алонсо, который, умеет выжать из машины больше, чем она способна выдать, но реальным показателем скорости AMR24 можно считать результаты Лэнса Стролла, а он в предыдущий раз финишировал в призовой десятке уже больше двух месяцев назад.

Тем не менее Майк Крак, руководитель Aston Martin F1, заявил, что он и его подчинённые не ищут оправданий, не сдаются, продолжают работать и верят, что команде всё-таки удастся добиться улучшений.

Майк Крак: «Мы должны оставаться самокритичными, и нет ничего хуже, чем назвать нашу команду “лучшей из остальных”. Мы не намерены сдаваться, и думаю, что в дальнейшем, когда мы внедрим ещё ряд технических новинок, то сможем решить проблемы, которые мешают нам сейчас».

Удастся ли преодолеть нынешние сложности в оставшихся шести гонках сезона, покажет время, но надо признать, что те обновления, которые команда представляла на предыдущих этапах, часто не давали того эффекта, на который рассчитывали её инженеры.

Иногда звучат предположения, что отставание Aston Martin отчасти связано с аэродинамической трубой Mercedes, которую она продолжает использовать, пока не вступила в строй новая, собственная, строительство которой завершено, однако ещё предстоит процесс ей наладки и калибровки.

Но Крак такую версию отвергает: «Это было бы слишком простым объяснением. Есть другая команда, которая использует эту же аэродинамическую трубу, так что это не оправдание».

Разумеется, речь о Mercedes, гонщики которой не только стабильно зарабатывают очки, особенно во второй половине года, но и одержали три победы. Именно в это время произошёл явный спад результатов Aston Martin.

«В начале сезона, в самых первых гонках, мы были примерно на одном уровне с Mercedes, – добавил Крак. – Следовательно, добиться значительного прогресса вполне возможно, если машина работает стабильно, а её поведение более-менее устраивает гонщиков».

Разумеется, в будущем, когда Эдриан Ньюи приступит к работе в Aston Martin, а это произойдёт в следующем году, есть надежда, что команде постепенно удастся поправить положение дел, но пока её задача в том, чтобы в заключительной части сезона добиться хотя бы какого-то роста результатов.

После 18 этапов на её счету 86 очков, а это почти в четыре раза меньше, чем у Mercedes, занимающей 4-ю строчку командного зачёта, и ровно в шесть раз меньше, чем у McLaren, лидирующей в Кубке конструкторов.

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