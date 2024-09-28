Гути: Реал начинает набирать обороты

Высказался в преддверии матча Реал – Атлетико
Фото: twitter.com/UEFAcom_de
Испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника, Гути, поделился своим мнением о предстоящей игре мадридского "Реала" против "Атлетико".
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"Мадридские дерби уникальны. Их дух витает в воздухе столицы, игроки приятно взволнованы и исполнены желания проявить себя на стадионе соперника.
"Реал" начинает набирать обороты, и Винисиус, Беллингем и Ко, наверное, выйдут на поле, чтобы отомстить за поражение на "Метрополитано" в прошлом сезоне", — сказал экс-игрок "Реала".
Напомним, мадридское дерби состоится завтра, 29 сентября, в 22.00. Добавим, что Гути выступал за "Реал" с 1996 по 2010 год.