Футболист Лацио едва спасся из горящего Феррари

Защитник Лацио Эльсеид Хюсай несколько дней назад чуть не сгорел в своем новеньком суперкаре.

Об этом информируют итальянские СМИ.

Сообщается, что игрок решил прокатиться на новом Феррари со своим тестем. Во время движения автомобиль внезапно загорелся, дверь заблокировалась, и двое мужчин оказались запертыми в горящем авто. В конце концов футболисту и его родственнику удалось выбраться из автомобиля без существенных повреждений. Сама Феррари полностью сгорела. Как выяснилось потом, в авто был заводской дефект.

Напомним, в апреле прошлого года другой футболист команды Чиро Иммобиле попал в ДТП, из-за которой мог завершить карьеру.

Отметим, что сегодня, 12 апреля, Лацио сыграет с Салернитаной в 32 туре Серии А.

champion.com.ua