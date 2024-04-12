Юлия Стародубцева: «Быть здесь с Лесей, Элиной и сестрами Киченок, делить с ними корт — это, можно сказать, большая честь для меня»

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева рассказала о своем первом опыте пребывания в составе сборной Украины

О первом вызове в ряды сборной Украины

«Впервые меня пригласили сыграть за сборную еще в прошлый раз, когда мы играли свой матч против сборной Нидерландов в Литве. Я не смогла тогда поехать, потому что у меня были проблемы с выездом из США. У меня такой статус сейчас, что надо делать специальные документы для выезда.

На этот раз мне написали тоже, при этом матч должен был состояться в самой Америке. Поэтому для меня это очень классно. Из дома мне лететь сюда где-то три часа. Когда мне позвонил капитан Михаил Филима, то я была очень рада. Мне было безразлично, каким номером я буду, третьим или пятым. Для меня это классная возможность. И я люблю свою страну. Если бы у меня была такая возможность, я бы жила в Украине, но сейчас такие обстоятельства, что я не могу».

О приеме в сборной Украины

«В команде меня приняли хорошо. Особых ритуалов для новичков, как у футболистов, нет, но на официальном ужине мне пришлось говорить речь. Мне сказали, что это будет новая традиция и она началась с меня. Я была не очень рада (смеется), но вроде бы выступила хорошо. Было весело».

О разнице между индивидуальным выступлением и игрой за сборную

«Я знаю, что такое играть в команде, потому что играла в команде своего университета. Когда ты в одной команде с украинками, то это похожая история, но это даже лучше. Это очень классная атмосфера. Мы все друг друга понимаем, все на одной волне. Я наслаждаюсь своим временем здесь, нашими тренировками. Быть здесь с Лесей, Элиной и сестрами Киченок, делить с ними корт — это, можно сказать, большая честь для меня. Поэтому я очень рада, что у меня появилась эта возможность приехать. Мне так классно здесь тренироваться со всеми девушками, что я чувствую, что могу выйти и сыграть. Но если я даже не буду играть, буду просто поддерживать их. Думаю, что у нас может все получиться. Я надеюсь, что я смогу помочь команде на корте или вне корта. Но в любом случае, я надеюсь, что у нас все получится.

О зеленом грунте, на котором состоится матч против Румынии

Что касается условий для игры, то если честно мне все нравится. У некоторых есть ощущение что тяжелый грунт и тяжелые мячи, но мне все нравится. Я привыкла к такому ощущению влажности, которое есть во Флориде и к этому грунту.

Здесь у меня были тренировки с Элиной и Лесей. Мы не играли тренировочных сетов на счет, а просто работали на корте в тройке.

О своем выступлении на турнирах WTA в Мексике и Колумбии перед Кубком Билли Джин Кинг

«Ой, честно говоря не знаю поеду ли я еще раз в Южную Америку. Потому что там высота и я в первую неделю просто слегла и практически не тренировалась. За два дня до игры у меня была и тошнота и ночью плохо спала из-за головной боли. И все это из-за высоты — я впервые туда поехала и вот такая у меня была реакция.

После Мексики я поехала в Колумбию, где еще выше. Состояние тоже было не самое лучшее. Я не адаптировалась к полету мяча, какие струны нужно натягивать, для меня это все было новое. Да, на второй неделе я чувствовала себя чуть лучше, но не на корте. Я просто не могла попасть в корт. В моем последнем матче в Колумбии у меня было восемь двойных ошибок, хотя я такой человек, который обычно не подает двойные, максимум одну за матч. То есть не было ощущения контроля совершенно.

Так что думаю Южная Америка меня не ждет в скором времени. Возможно ждет только та, где нет высокогорья (смеется).

О своих планах на грунтовый сезон

«Я сейчас решаю еще буду ли играть в Португалии на турнире ITF W100. Мне не повезло с Майами и Индиан-Уэллс. Я была первой в альтернативе в Индиан-Уэллс и в второй в Майами. Никуда не попала и в итоге пропустила много турниров.

Сейчас я стою двенадцатой в альтернативе в Рим (WTA 1000) и даже если я подойду ближе к списку квалификации, то наверное все же поеду играть в Португалию. Не хочу снова пропускать турниры. Такой рейтинг, что сложно понять попадаю я или нет.

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