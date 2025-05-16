Глава WTA уходит в отставку после десяти лет работы в Туре

Стив Саймон больше не будет работать в Женской теннисной ассоциации



Председатель WTA и бывший Генеральный директор Тура Стив Саймон завершает свою работу в руководящем органе женского тенниса. Саймон объявил о намерении уйти в отставку в декабре 2025 года после десяти лет на посту. О своем решении Саймон сообщил Совету директоров WTA осенью 2024 года, чтобы обеспечить плавный переход к новому руководству.

После внедрения новой структуры управления, которая разделила роли Председателя и CEO, новый председатель сосредоточится на стратегическом развитии, глобальном представительстве и решении ключевых вопросов в теннисе. В прошлом году должность CEO в женском Туре заняла Порша Арчер.

Напомним, что в апреле стало известно, что Леся Цуренко подала судебный иск, в котором ответчиками названы WTA и Стив Саймон. Украинская теннисистка обвиняет организацию в нарушении контракта, халатности, ненадлежащем надзоре и управлении, а также в нанесении эмоционального вреда по неосторожности.



btu.org.ua