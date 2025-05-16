Норрис: Я пока не обращаю внимания на личный зачёт

Ландо Норрис уступает 16 очков Оскару Пиастри в борьбе за титул. В Имоле британский гонщик McLaren говорил о том, что пока не обращает внимания на ситуацию в личном зачёте.

Ландо Норрис: «Полагаю, раньше я уже говорил, что сейчас меня не беспокоит ситуация в личном зачёте, и я не буду обращать на неё внимания до лета. Ситуация очень легко может измениться, так что мой ответ – нет, я не обращаю на это внимание.

Нет таких гонок, которые были бы важнее других – мы рассматриваем каждую гонку по отдельности. Мы с самого начала сезона видим, что Red Bull не так далеко позади, Mercedes тоже не так далеко, и обе эти команды несколько раз опередили нас в квалификации, так что они хорошо делают свою работу.

Каждая гонка важна, и мы знаем, что в Red Bull готовят новинки. По крайней мере, они много о них говорят, но мы должны лучше них делать свою работу по воскресеньям. Команда сосредоточена на этом. Если мы продолжим концентрироваться на собственных задачах, то всё у нас будет хорошо».

Ландо Норрис добавил, что он много работал с командой, чтобы добиться большего от машины, и этап в Имоле даст ответ на вопрос, удалось ли ему прибавить, или проблемы с MCL39 пока остаются нерешёнными.

«Я каждую неделю приезжаю на базу, – продолжает Ландо. – Но это не похоже на ситуацию, когда мы говорим: «О, есть новые проблемы, давайте решим их». Мы постоянно пытаемся прибавить, я постоянно пытаюсь прибавить на трассе и вне её. Команда хорошо работает, пытаясь помочь мне разобраться в некоторых вещах, чтобы я мог добиваться от машины большего. За кулисами происходит очень много работы. Даже больше, чем когда-либо, и это позитивный момент.

У каждого гонщика свой стиль пилотирования машины. В конце концов, у меня нет оправданий, поскольку я должен делать свою работу, которая заключается в том, чтобы пилотировать ту машину, которую мне предоставили.

Так что у меня нет оправданий, но иногда у меня могут быть причины, хотя я всегда стремлюсь пилотировать настолько быстро, насколько могу. В какие-то дни у меня могут быть проблемы, тогда как в другие я буду выступать лучше.

Ни один гонщик никогда не бывает полностью доволен. Я стараюсь прибавлять, а команда старается улучшать машину, хотя мы выигрываем, финишируем вторыми, доминируем в гонках. Несмотря на такие результаты, мы не всегда довольны и хотим большего от машины.

Так что да, это один из факторов, который усложнил мне жизнь в этом году по сравнению с прошлым годом, и не позволяет раскрыть весь потенциал. Я хочу получить большее от машины, но при этом знаю, что и сам временами должен лучше делать свою работу.

Многие люди говорят о шинах, постоянно о них говорят, но дело не только в шинах. Существует много вещей, которые мы делаем хорошо, включая баланс и скорость машины. Так что всё, что нам нужно делать, это продолжать концентрироваться на своей работе.

На самом деле у нас не было больших обновлений или улучшений машины, как у других команд. Мы не торопимся, поскольку хотим убедиться, что всё делаем правильно. И я доволен таким подходом».

Источник