Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, который является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях, назвал своего сильнейшего соперника.
«Лучшим бойцом, с которым я дрался, был, пожалуй, Мэнни Пакьяо, все благодаря его подвижности.
Он невероятный боец, и я понимаю, почему он выиграл столько боев, и я понимаю, почему он войдет в Зал славы, просто Пакьяо делал правильные вещи», – сказав Мейвезер.
В 2015 году Мейвезер победил Пакьяо в титульном бою единогласным решением судей.
Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.