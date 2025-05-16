Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, который является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях, назвал своего сильнейшего соперника.

«Лучшим бойцом, с которым я дрался, был, пожалуй, Мэнни Пакьяо, все благодаря его подвижности.

Он невероятный боец, и я понимаю, почему он выиграл столько боев, и я понимаю, почему он войдет в Зал славы, просто Пакьяо делал правильные вещи», – сказав Мейвезер.

В 2015 году Мейвезер победил Пакьяо в титульном бою единогласным решением судей.

Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.

sport.ua