«Я ему отдал лишь...» Фьюри назвал свой счет первого боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри назвал свой счет в первом бою с Александром Усиком. Тайсон рассказал, сколько раундов он выиграл. Фьюри считает, что выиграл девять раундов и одержал общую победу со счетом 116:111.

«Я выиграл первый бой. Я смотрю бокс всю свою жизнь и считаю, что Усик выиграл лишь 8, 9 и 10 раунды, учитывая тот нокдаун. Один из судей отдал мне победу. Это был максимально близкий бой. В реванше я буду делать то же, что и в первом бою, я не буду менять команду», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua