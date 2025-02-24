Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик после того, как посетил большой вечер бокса в Эр-Рияде встретился с суперзвездой футбола Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Аль-Наср».

«Рад снова видеть тебя, чемпион», – написал Роналду, выставив фото с Усиком в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что Александр Усик посетил матч «Аль-Насра», в котором они уступили, а сам Криштиану – не сумел забить в ворота соперника.

ФОТО. Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде

sport.ua