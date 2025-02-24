Рио-де-Жанейро. Баэс за 1,5 часа выиграл финальный поединок и установил новый рекорд турнира

Аргентинский теннисист Себастиан Баэс второй год подряд выиграл титул на турнире в Бразилии



Рио-де-Жанейро, Бразилия • 17-23 февраля • грунт • $2,574,145

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Себастиан Баэс (Аргентина, 5) – Александр Мюллер (Франция) 6:2, 6:3

Теннисисты впервые сыграли друг с другом. За 1,5 часа, которые продолжался финальный поединок, аргентинец три раза подал навылет (у соперника – два эйса и три двойные ошибки), проиграл один гейм на своей подаче и сделал пять брейков.

Себастиан Баэс стал первым игроком, кому удалось выиграть титул в Рио-де-Жанейро дважды (соревнования проводятся с 2014 года).

Путь к титулу:

R1: Роман Андрес Бурручага (Аргентина, LL) 6:3, 7:5

R2: Мариано Навоне (Аргентина) 6:4, 1:6, 6:3

QF: Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q) 6:4, 6:1

SF: Камилло Уго Карабелли (Аргентина, LL) 3:6, 6:1, 6:1

FR: Александр Мюллер (Франция) 6:2, 6:3

24-летний Баэс провел свой девятый финальный поединок на уровне АТР-тура и завоевал седьмой титул (шестой на грунте). На соревнованиях категории АТР 500 аргентинец победил второй раз в карьере.

Победа в Рио-де-Жанейро принесла Себастиану 448 090 долларов США призовых и 500 рейтинговых очков. В мировой классификации он сохранил за собой 31-ю строчку.

28-летний Александр Мюллер провел свой третий финал на турнирах АТР и впервые категории АТР 500. Француз заработал 241 100 долларов США призовых и 330 рейтинговых очков. На этой неделе он обновил свой рейтинговый рекорд, поднявшись на 41-е место (+19).

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