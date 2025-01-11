Australian Open. Юлия Стародубцева против Лейлы Фернандес в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартует на Открытом чемпионате Австралии. Поединок против 30-й ракетки мира Лейлы Фернандес пройдет завтра 12 января первым запуском на Kia Arena (начало матча в 02:00 по киевскому времени)
Дата рождения: 12/02/2000 (24 года)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост:
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 79 (07/10/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 11.01.2025): 113/66
Призовые за карьеру: $705,117
Дата рождения: 06/09/2002 (22 года)
Место рождения: Монреаль, Канада
Рост: 168 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2023 – Hong Kong; 2022 – Monterrey; 2021 – Monterrey)
Высший рейтинг WTA: 13 (08/08/2022)
Побед/Поражений за карьеру (на 11.01.2025): 219/97
Призовые за карьеру: $5,759,598
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Обе теннисистки напрямую попали в основную сетку.
История на турнире
Юлия Стародубцева – 3/1 | Стародубцева второй год подряд стартует в Мельбурне. В прошлом году она преодолела квалификацию и уступила на старте основной сетки.
Лейла Фернандес – 5/5 | Фернандес шестой год подряд выступает на Australian Open и шестой раз сыграет в основной сетке. Ее лучший результат на турнире – второй круг (2023, 2024).
Выступления на харде (на 11/01/2025):
Юлия Стародубцева – 64/31 (0/1 в этом году)
Лейла Фернандес – 143/84 (3/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2025
Юлия Стародубцева – 0/1
WTA 250 – 0/1 | Окленд – R1
Лейла Фернандес – 3/2
WTA 500 – 2/1 | Аделаида – R1
United Cup – 1/1
Последние 5 матчей:
Юлия Стародубцева – П, П, П, П, П
Лейла Фернандес – П, В, В, П, В
Национальный фактор:
Юлия Стародубцева – 6/1 | Стародубцева выиграла пять последних матчей против теннисисток из Канады. В прошлом году она дважды обыграла Кэрол Чжао и один раз Марину Стакушич.
Лейла Фернандес – 6/1 | Фернандес сыграет против украинки впервые с июля 2023 года. После поражения от Элины Свитолиной в Монтеррее в 2020 году, она выиграла все шесть матчей против представительниц Украины.
Юлия Стародубцева сыграет 17-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 7 побед (44%).
Лейла Фернандес проведет 204-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 117 побед (58%);
Юлия Стародубцева сыграет 6-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. Она одержала пока одну победу в предыдущих матчах (20%).
Лейла Фернандес cыграет 41-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. Она одержала 22 победы в предыдущих матчах (55%).
Победительница этого матча получит 200 000 австралийских долларов призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая – 132 000 австралийских долларов призовых и 10 рейтинговых очков
Котировки букмекеров:
Компания GGbet считает фавориткой матча Лейлу Фернандес и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,15. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент – 5,19.
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