Australian Open. Юлия Стародубцева против Лейлы Фернандес в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартует на Открытом чемпионате Австралии. Поединок против 30-й ракетки мира Лейлы Фернандес пройдет завтра 12 января первым запуском на Kia Arena (начало матча в 02:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 12/02/2000 (24 года)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 79 (07/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 11.01.2025): 113/66

Призовые за карьеру: $705,117



Дата рождения: 06/09/2002 (22 года)

Место рождения: Монреаль, Канада

Рост: 168 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2023 – Hong Kong; 2022 – Monterrey; 2021 – Monterrey)

Высший рейтинг WTA: 13 (08/08/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 11.01.2025): 219/97

Призовые за карьеру: $5,759,598

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Обе теннисистки напрямую попали в основную сетку.

История на турнире

Юлия Стародубцева – 3/1 | Стародубцева второй год подряд стартует в Мельбурне. В прошлом году она преодолела квалификацию и уступила на старте основной сетки.

Лейла Фернандес – 5/5 | Фернандес шестой год подряд выступает на Australian Open и шестой раз сыграет в основной сетке. Ее лучший результат на турнире – второй круг (2023, 2024).

Выступления на харде (на 11/01/2025):

Юлия Стародубцева – 64/31 (0/1 в этом году)

Лейла Фернандес – 143/84 (3/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025

Юлия Стародубцева – 0/1

WTA 250 – 0/1 | Окленд – R1

Лейла Фернандес – 3/2

WTA 500 – 2/1 | Аделаида – R1

United Cup – 1/1

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – П, П, П, П, П

Лейла Фернандес – П, В, В, П, В

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 6/1 | Стародубцева выиграла пять последних матчей против теннисисток из Канады. В прошлом году она дважды обыграла Кэрол Чжао и один раз Марину Стакушич.

Лейла Фернандес – 6/1 | Фернандес сыграет против украинки впервые с июля 2023 года. После поражения от Элины Свитолиной в Монтеррее в 2020 году, она выиграла все шесть матчей против представительниц Украины.

Юлия Стародубцева сыграет 17-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 7 побед (44%).

Лейла Фернандес проведет 204-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 117 побед (58%);

Юлия Стародубцева сыграет 6-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. Она одержала пока одну победу в предыдущих матчах (20%).

Лейла Фернандес cыграет 41-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. Она одержала 22 победы в предыдущих матчах (55%).

Победительница этого матча получит 200 000 австралийских долларов призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая – 132 000 австралийских долларов призовых и 10 рейтинговых очков

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Лейлу Фернандес и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,15. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент – 5,19.

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