Днепр удержал победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге-FAVBET

Мавпы выиграли заключительную четверть с разницей в 12 очков, но не сумели достать оппонента

Днепр триумфовал над Черкасскими Мавпами в домашней игре очередного тура регулярного чемпионата Суперлиги-FAVBET — 71:70.

Действующий чемпион уверенно лидировал в ходе противостояния, а в третьей четверти преимущество хозяев составляло 23 очка. Это едва и не стало фактором для сенсации: Днепр в заключительном отрезке игры оформил лишь четыре пункта, Мавпы сумели отыграть почти все отставание, но хозяевам удалось сохранить минимальный перевес.

Сразу три игрока Мавп (Климов, Марченко и Кошеватский) набрали больше 10 очков, при этом Мавпы сегодня использовали всего семь баскетболистов. У Днепра, для которого эта победа стала третьей в сезоне над черкасчанами, выделим Конева, который к двум ассистам добавил 11 подборов и 13 очков.

Днепр продолжает идти без поражений в сезоне: 12 побед кряду. Мавпы, сыграв на пять матчей больше, занимают третью позицию в турнирной таблице. Сегодня в Днепре пройдет еще один матч — в 16:00 начнут очное противостояние Запорожье и Кривбасс.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — Черкасские Мавпы — 71:70 (24:17, 19:15, 24:22, 4:16)

Днепр: Конев (13 + 11 подборов), Горобченко (11 + 8 передач), Закурдаев (11), Сыпало (11), Загреба (7), Тимофеенко (6), Дубоненко (5), Бондарчук (4), Лещина (1)

Мавпы: Климов (18), Марченко (16), Кошеватский (13 + 9 передач), Агафонов (8), Пирогов (8), Клебан (7)

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