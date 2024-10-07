ЛеБрон и Бронни Джеймсы сыграли вместе в историческом предсезонном матче против Финикс Санз

Впервые отец и сын играли в поединке НБА любого типа

Легендарный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс и его сын Бронни сыграли вместе в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с Финикс Санз (118:114). Джеймсы стали первым дуэтом отца и сына, который сыграл в одной игре НБА любого типа.

Бронни вышел на площадку во второй четверти. Джеймс-младший отыграл на паркете 13 минут, не набрав очков и совершив два подбора при четырех потерях. ЛеБрон за вечер набрал 19 очков, отдал четыре передачи и совершил пять подборов.

«Мы вышли после тайм-аута и стояли рядом друг с другом. Я смотрел на сына. Это было похоже на Матрицу или что-то в этом роде. Это просто не казалось реальным. Но было здорово иметь такие моменты», — сказал ЛеБрон после игры.

Напомним, в конце июня Лейкерс выбрал Бронни во втором раунде драфта НБА под 55-м пиком. Джеймс-младший, которому исполнилось 20 лет, подписал гарантированный контракт новичка.

39-летний ЛеБрон в июле продлил контракт с Лейкерс на два года. Джеймс проведет свой 23-й сезон в НБА за карьеру. Форвард станет абсолютным рекордсменом НБА по этому показателю, превзойдя достижение Винса Картера.

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